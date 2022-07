Tötungsdelikt in Niederbipp – Mann stirbt nach Schuss­abgabe, mutmasslicher Täter gefasst In der Nacht auf Sonntag hat ein Mann in Niederbipp mehrere Schüsse abgegeben. Ein Mann wurde dadurch getötet, ein weiterer musste verletzt ins Spital gebracht werden.

In der Nacht auf Sonntag wurde in Niederbipp ein Mann mit einer Schusswaffe getötet. Ein weiterer Mann wurde mit einer Schussverletzung ins Spital gebracht. Der mutmassliche Täter, ein 48-jähriger Portugiese, liess sich widerstandslos festnehmen und befindet sich in Haft. Das teilt die Kantonspolizei am Sonntagnachmittag mit.

Gegen 2 Uhr morgens rückten Einsatzkräfte der Berner Kantonspolizei an die Anternstrasse in Niederbipp aus. Dort fanden sie einen schwer verletzten Mann, der am Boden von einer Drittperson betreut wurde. Polizistinnen und Polizisten leisteten bis zum Eintreffen der Rettungsdienste erste Hilfe. Trotzdem verstarb der Mann noch vor Ort.

Noch während der ersten Abklärungen der Polizei wendete sich ein Mann mit Schussverletzungen am Bein an die Einsatzkräfte. Nach einer medizinischen Erstversorgung vor Ort wurde er ins Spital gebracht.

Schusswaffe sichergestellt

Die Kantonspolizei konnte den mutmasslichen Täter in einem Wohngebäude widerstandslos festnehmen. Der 48-jährige Portugiese wurde für weitere Abklärungen auf eine Wache gebracht und befindet sich in Haft. Er soll zuvor aus einer Schusswaffe mehrere Schüsse abgegeben und damit die beiden Männer getroffen haben. Die Polizei stellte eine Schusswaffe sicher. Wie es zur Schussabgabe kam, ist noch unklar, schreibt die Kantonspolizei in ihrer Mitteilung. Weitere Ermittlungen zum Tathergang sowie zu den Umständen und Hintergründen der Tat sind im Gang.

Nach der Schussabgabe standen zahlreiche Patrouillen sowie Spezialdienste der Kantonspolizei Bern, Einsatzkräfte der Kantonspolizei Solothurn, mehrere Ambulanz-Teams, Mitarbeitende der Rechtsmedizin der Universität Bern, Mitarbeitende des kantonalen Care Teams sowie Angehörige der Feuerwehr Niederbipp im Einsatz.

pd/nfe

Fehler gefunden?Jetzt melden.