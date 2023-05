Schussabgabe in Biel – Mann schiesst bei Streit in die Luft In Biel feuerte ein Mann am Samstagabend während einer Auseinandersetzung mit einer Waffe in die Luft. Die Polizei sucht Zeugen.

Bei einem Streit unter mehreren Männern an der Mittelstrasse in Biel hat ein Mann am Samstag laut Polizei mit einer Faustfeuerwaffe in die Luft geschossen. Verletzt wurde niemand. Die Beteiligten flüchteten nach dem Vorfall. Die Behörden leiteten Ermittlungen ein und suchen Zeugen.

Zu der Auseinandersetzung kam es kurz vor 22.55 Uhr, wie die Regionale Staatsanwaltschaft Berner Jura-Seeland mitteilte. Angaben zu Hintergründen machte sie keine.

Die Einsatzkräfte seien unverzüglich an die Mittelstrasse ausgerückt, hiess es. Dort sei aber keine der in die Auseinandersetzung involvierten Personen mehr zugegen gewesen. Wer den einen Schuss in die Luft abgegeben hat, war vorerst unklar.

Die Polizei sucht Zeugen. Personen, welche die Auseinandersetzung oder die Schussabgabe beobachtet haben oder Angaben zu den involvierten Personen machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

SDA/tag

