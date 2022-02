Feuer in Mehrfamilienhaus – Mann nach Brand in kritischem Zustand ins Spital gebracht Am Sonntagmorgen ist in einer Wohnung in Ittigen ein Brand ausgebrochen. Ein Mann wurde in kritischem Zustand ins Spital gebracht.

Am Sonntagmorgen ist in Ittigen in einer Wohnung ein Feuer ausgebrochen. Ein Mann, der sich darin aufhielt, wurde in kritischem Zustand ins Spital gebracht, wie die Kantonspolizei Bern mitteilte.

Kurz vor 10.30 Uhr war im Treppenhaus des Mehrfamilienhauses an der Längfeldstrasse Rauch festgestellt worden. Die alarmierten Einsatzkräfte der Feuerwehr Ittigen und der Berufsfeuerwehr von Schutz und Rettung Bern stiessen dann in der brennenden Wohnung auf den Mann. Sie leiteten sofort Rettungsmassnahmen ein.

Den Brand konnten die Feuerwehren gemäss Mitteilung rasch löschen. In der Wohnung entstand aber erheblicher Sachschaden. Für die Dauer der Löscharbeiten wurde die Grauholzstrasse gesperrt.

Weshalb es zum Brand kam, ist unklar. Die Ermittlungen unter der Leitung der Regionalen Staatsanwaltschaft Bern-Mittelland sind im Gang

pd/ske

