Freiwillig gemeldet – Mann nach Brand im Berner Jura festgenommen Ein 33-Jähriger hat sich bei der Polizei gemeldet. Er sei für den Brand von vergangenem Samstag in einem Mehrfamilienhaus verantwortlich.

40 Feuerwehrleute kämpften am Samstag in Villeret im Berner Jura gegen die Flammen. Keystone/Kantonspolizei Bern

Ein 33-jähriger Mann hat gestanden, für den Brand in einem Mehrfamilienhaus am Samstag in Villeret im Berner Jura verantwortlich zu sein. Die Kantonspolizei hat ihn vorläufig festgenommen, wie sie am Montagabend mitteilte.

Ihren Angaben zufolge hat sich der Mann am Samstag freiwillig bei ihr gemeldet. Weitere Ermittlungen sind im Gang. So ist laut Polizei noch unklar, ob der Mann tatsächlich vorsätzlich gehandelt hat. Die Staatsanwaltschaft hat mittlerweile beim Zwangsmassnahmengericht einen Antrag auf Untersuchungshaft gestellt.

Der Brand war in der Nacht auf Samstag in der Garage eines Mehrfamilienhauses ausgebrochen. Das Feuer breitete sich bis zum Dach aus. Die vier Wohnungen im Haus sind unbewohnbar, verletzt wurde aber niemand. Für die Bewohnerinnen und Bewohner habe mit der Gemeinde eine vorübergehende Bleibe gefunden werden können. Rund 40 Feuerwehrleute standen im Einsatz.

SDA/Sarah Buser

