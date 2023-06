Streit in Nidau eskaliert – Mann mit Stich­verletzung nach Auseinander­setzung Am Samstagabend wurde ein 47-Jähriger in Nidau mit einem Messer verletzt. Die Kantonspolizei Bern hat den Tatverdächtigen vorläufig festgenommen.

Bei einem Streit zwischen zwei Männern hat am Samstagabend ein 47-Jähriger in Nidau Stichverletzungen erlitten. Ein Tatverdächtiger konnte später angehalten werden.

Der verletzte Mann an der Dr. Schneiderstrasse sei gegen 19.45 Uhr bei der Polizei gemeldet worden, schrieb die Kantonspolizei Bern am Sonntag in einer Mitteilung. Umgehend ausgerückte Einsatzkräfte hätten im Bereich einer Brücke den verletzten Mann angetroffen, der von Passanten betreut worden sei. Er wurde ins Spital gebracht, konnte dieses aber schon in der Nacht wieder verlassen.

Gemäss aktuellem Ermittlungstand kam es zwischen dem 47-Jährigen und dem mutmasslichen Täter zuvor zu einem Streit. Danach sei der mutmassliche Täter dem Opfer mit dem Velo hinterher gefahren. Das Opfer, das ebenfalls mit dem Fahrrad unterwegs gewesen sei, wurde mit einem Messer verletzt.

Der mutmassliche Täter entfernte sich, konnte aber im Verlaufe der Nacht angehalten und vorläufig festgenommen werden, wie es weiter hiess. Weitere Abklärungen zum Tathergang und zu den Umständen sind laut Polizeiangaben im Gang. Es werden Zeugen gesucht.

SDA/nfe

Fehler gefunden?Jetzt melden.