In der Lorraine in Bern – Mann mit Messer überfällt Schuhladen und flüchtet mit Bargeld Am Samstagnachmittag hat ein Unbekannter einen Laden in der Lorraine ausgeraubt. Der Verkäufer wurde nicht verletzt.

Am Samstagnachmittag gegen 16 Uhr hat ein Unbekannter ein Schuhgeschäft an der Lorrainestrasse in Bern überfallen. Wie die Kantonspolizei Bern mitteilt, habe der Mann mit einem Messer bewaffnet den Laden betreten und Bargeld gefordert. Dann sei er mit der Beute in Richtung Blumenweg geflüchtet.

Der Verkäufer blieb unverletzt. Mehrere Einsatzkräfte der Polizei konnten den Mann bisher nicht fassen. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen.

pkb/ske

Fehler gefunden?Jetzt melden.