Tagestipp: Auawirleben – Mann lädt Frau herunter Der Westschweizer Videokünstler Simon Senn hat sich im Internet eine digitale Kopie eines Frauenkörpers mitsamt Nutzungsrechten erworben.

Auf in die virtuelle Realität: Simon Senn. Foto: pd

Eine durchaus verstörende Versuchsanordnung: Man kaufe sich im Internet eine digitale Kopie eines Frauenkörpers mitsamt den Nutzungsrechten. Und dann? Der Westschweizer Videokünstler Simon Senn begibt sich am Theaterfestival Auawirleben in dieses absurde virtuelle Experiment. Mithilfe einer Virtual-Reality-Brille und von ein paar simplen Körpersensoren steigt er in den Körper von Arielle F., die davon nichts ahnend in ihrem Zuhause in England für ihr Studium büffelt. Von dieser Erfahrung aufgerüttelt, beschliesst Simon, das Original dieser digitalen Kopie aufzusuchen.

