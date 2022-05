Mehrere Täter gesucht – Mann in Büren an der Aare zusammen­geschlagen und schwer verletzt Nachdem er in der Nacht auf Dienstag von mehreren Tätern brutal zusammengeschlagen worden war, musste ein Mann vor Ort notfallmedizinisch betreut werden.

Die Polizei und die Staatsanwaltschaft suchen zum Vorfall in Büren an der Aare Zeuginnen und Zeugen. Foto: Peter Schneider(Keystone)

Mehrere Unbekannte haben in der Nacht auf Dienstag in Büren an der Aare einen Mann in einer Wohnung zusammengeschlagen und schwer verletzt. Ein Ambulanzteam versorgte den Mann notfallmedizinisch vor Ort und brachte ihn dann ins Spital.

Auskunftspersonen gaben der Polizei an, der Mann sei von mehreren Männern im Alter von 25 bis 30 Jahren angegriffen worden, wie die regionale Staatsanwaltschaft und die Berner Kantonspolizei mitteilten. Nach ersten Angaben dürften die Angreifer die Wohnung nach der Tat gemeinsam verlassen haben und in allgemeine Richtung Schnottwil geflüchtet sein.

Polizei und Staatsanwaltschaft haben einen Zeugenaufruf erlassen.

SDA/nfe

