Polizei sucht Zeugen – Mann in Biel mit Stichwaffe lebensgefährlich verletzt Die Kantonspolizei Bern sucht nach zwei Männern, welche am Samstagabend mutmasslich einen Dritten in Biel lebensgefährlich verletzten.

Symbolbild: Peter Schneider (Keystone)

Zwei Unbekannte haben am Samstagabend in Biel einen Mann bei einem Streit mit Stichen lebensgefährlich verletzt. Dritte brachten den Schwerverletzten in ein Spital. Nach notfallmedizinischer Versorgung war das Opfer am Sonntag in stabilem Zustand.

Gemäss vorliegenden Erkenntnissen muss sich die Auseinandersetzung zwischen dem Verletzten und den beiden Unbekannten zwischen 22.15 und 23.15 Uhr auf dem Zebrastreifen bei einer Apotheke ereignet haben, wie die Kantonspolizei mitteilte. Die beiden mutmasslichen Täter ergriffen die Flucht.

Die Polizei sucht Zeugen. Auch der Chauffeur eines Linienbusses, der einen der mutmasslichen Täter beobachtet hatte, sowie Insassen der Autos, welche zur Tatzeit vor dem Zebrastreifen gestoppt hatten, sind gebeten, sich bei den Untersuchungsbehörden zu melden.

