Die Polizei sucht Zeugen – Mann in Bern nach Schlägerei verletzt Am Freitagabend musste ein Mann nach einer tätlichen Auseinandersetzung beim Progr ins Spital gebracht werden.

Auf dem Vorplatz der Café Bar «Turnhalle» hat sich am Freitagabend eine Schlägerei zugetragen. Foto: Adrian Moser (Archiv)

Am Freitagabend ist es vor der Bar «Turnhalle» im Progr an der Berner Speichergasse zu einer tätlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Männern gekommen. Einer der beiden Beteiligten musste in der Folge verletzt ins Spital gebracht werden, wie die Kantonspolizei Bern am Samstag mitteilt.

Der Vorfall ereignete sich gegen 20:30 Uhr abends auf dem Vorplatz der Turnhalle-Bar.

Der Verletzte konnte das Spital inzwischen wieder verlassen, schreibt die Polizei weiter. Zur Klärung des Vorfalls sucht die Kantonspolizei aber Zeugen, die die Auseinandersetzung am Freitagabend beobachtet haben. Hinweise werden unter 031 638 81 11 entgegengenommen.

( nfe )