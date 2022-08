Schläge und Fusstritte – Mann in Bern nach Angriff durch mehrere Täter verletzt Am Freitagabend musste ein Mann in Bern verletzt ins Spital gebracht werden, nachdem er durch mehrere Personen tätlich angegriffen worden war.

Am Freitagabend wurde in Bern ein Mann von mehreren Personen angegriffen und verletzt. Die Täter sind flüchtig, die Polizei sucht nach Zeuginnen und Zeugen, wie sie am Samstagnachmittag mitteilt.

Der Mann sei nach 22 Uhr am Zentweg nahe der Kleinen Allmend von einem Jugendlichen angesprochen worden. Dann seien mehrere Personen dazugekommen und hätten ihn tätlich angegriffen, schreibt die Kantonspolizei. Die Täter haben dem Mann mehrere Schläge und Fusstritte zugefügt und sind dann in Richtung Güterstrasse geflüchtet. Drittpersonen kümmerten sich bis zum Eintreffen einer Patrouille um den Verletzten, der anschliessend von einer Ambulanz ins Spital gebracht wurde.

Die Polizei sucht nun Zeuginnen und Zeugen und bittet Personen, die im Zusammenhang mit der tätlichen Auseinandersetzung zwischen 21:30 und 22:15 Uhr Beobachtungen gemacht haben, sich zu melden.

Einer der unbekannten Täter wird als junger, rund 180 Zentimeter grosser Mann mit kurzen Haaren und korpulenter Figur beschrieben. Er trug zum Tatzeitpunkt ein grause Sweatshirt und war mit einem schwarzen Elektrotrottinett unterwegs. Ein zweiter Täter soll zwischen 16 und 18 Jahren alt sein und dunkle, gewellte Haare tragen.

