Romandebüt der Theatermacherin Livia Ann Richard – Mann im Kopf In ihrem ersten Roman «Anna der Indianer» erzählt Livia Anne Richard von einer Frau, die eigentlich keine sein will. Herausgekommen ist eine unterhaltsame, leicht verstörende Geschichte über Rollenbilder und eine ungewöhnliche Liebe. Joanna Nowotny

Kurzweilig, nie geschwätzig: Die Theatermacherin Livia Anne Richard bleibt sich in ihrem Stil auch als Autorin treu. Foto: Hannes Zaugg-Graf

Nico ist tot und Anna muss lachen. Alle stehen traurig um das Grab, aber eine fröhliche Amsel ist davon überhaupt nicht beeindruckt und gibt die Opernsängerin – und Anna kann nicht mehr an sich halten. Die Beerdigung ihres liebsten Menschen gerät zur Farce, und erst später, allein am Grab, kann Anna weinen. In diesem Moment der Schwäche taucht Anders auf, ihr immer perfekt gekleideter Freund aus der Kindheit mit den roten Haaren.