Restaurant in Boll – Mann durch Schussverletzungen in kritischem Zustand Am späten Freitagabend kam es in einem Restaurant in Boll zu Schüssen. Dabei wurde ein Mann schwer verletzt. Zwei Männer wurden festgenommen.

Gegen 23 Uhr ging am Freitagabend bei der Kantonspolizei Bern eine Meldung zu Schüssen in einem Restaurant an der Bernstrasse in Boll ein. Ein Mann wurde mit mehreren Schussverletzungen aufgefunden und im kritischen Zustand mit der Ambulanz ins Spital gebracht, wie die Kantonspolizei Bern am Samstag mitteilte.

Ebenfalls kurz vor 23.00 Uhr wurde der Kantonspolizei Bern ein Selbstunfall eines Autos im Riedholz in Gümligen gemeldet. Die Polizei fand nur noch ein leeres Fahrzeug. Aufgrund der örtlichen und zeitlichen Nähe zu den Schussabgaben in Boll konnte nicht ausgeschlossen werden, dass ein möglicher Zusammenhang zwischen den beiden Ereignissen besteht.

Im Verlauf der Nacht wurden drei Männer angehalten und auf die Polizeiwache gebracht. Zwei von ihnen wurden vorläufig festgenommen. Die Ermittlungen zum Tathergang laufen.

PD/law

