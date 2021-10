In der Nacht auf Samstag – Mann bei Streit in der Stadt Bern schwer verletzt In der Samstagnacht hat die Polizei auf der Grossen Schanze in Bern einen Schwerverletzten gefunden. Zuvor ging eine Meldung über eine Schlägerei ein.

Blick auf die Grosse Schanze. (Archiv) Foto: Enrique Munoz Garcia

Ein Mann ist in der Stadt Bern in der Nacht auf Samstag laut Polizei offenbar von einem Unbekannten angegriffen und dabei schwer verletzt worden. Der Tat ging ersten Ermittlungen zufolge ein Streit voraus. Eine Ambulanz brachte den nicht mehr ansprechbaren Verletzten in ein Spital.

Die Polizei wurde kurz nach 00.05 Uhr über eine Schlägerei auf der Grossen Schanze in der Nähe des Bahnhofs alarmiert, wie die Regionale Staatsanwaltschaft Bern-Mittelland mitteilte. Die Einsatzkräfte fanden daraufhin den Mann am Boden liegend im Bereich einer Liftanlage.

Die Hintergründe der Tat waren zunächst unklar. Die Polizei suchte Zeugen.

SDA/zec

