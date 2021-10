Zweiter Vorfall Freitagnacht – Mann bei Streit auf Schützenmatte verletzt In der Nacht auf Samstag erlitt ein Mann bei einer Auseinandersetzung auf der Schützenmatte in Bern Schnittverletzungen. Die Polizei sucht Zeugen.

Bei den Veloständern unter der Eisenbahnbrücke auf der Schützenmatte kam es in der Nacht auf Samstag zu einer tätlichen Auseinandersetzung. Foto: Adrian Moser



Am Samstag kurz vor 1.00 Uhr wurde die Kantonspolizei Bern wegen eines verletzten Mannes an die Neubrückstrasse gerufen. Beim Eintreffen der Beamten wurde er bereits von einem Ambulanzteam versorgt, wie die Polizei in einer Mitteilung vom Samstag schreibt. Er musste mit Schnittverletzungen ins Spital gebracht werden.

Ersten Aussagen zufolge war es im Bereich der Veloständer auf der Schützenmatte zu einem Streit zwischen mehreren Personen gekommen, der in einer tätlichen Auseinandersetzung endete. Welche Rollen der verletzte Mann und die anderen involvierten Personen dabei hatten, ist Gegenstand weitere Ermittlungen, wie es in der Mitteilung heisst. Die Polizei sucht Zeugen.

Es war bereits der zweite Vorfall in der Nacht auf Samstag in der Stadt Bern. Kurz nach Mitternacht hatte die Polizei auf der Grossen Schanze einen Schwerverletzten gefunden – zuvor war eine Meldung über eine Schlägerei eingegangen.

sih/pkb

Fehler gefunden?Jetzt melden.