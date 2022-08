Polizei sucht Zeugen – Mann bei Schlägerei in Köniz verletzt Am Samstagnachmittag sind in Köniz zwei Personengruppen aneinandergeraten. Ein Mann musste verletzt ins Spital. Die Polizei ermittelt.

Nach aktuellen Kenntnissen sind am Samstag gegen 16.30 Uhr zwei Menschengruppen auf dem Parkplatz eines Lebensmittelgeschäfts an der Stapfenstrasse in Köniz aufeinander losgegangen. Beim Eintreffen der Polizei sei die Schlägerei aber schon nicht mehr im Gange gewesen.

Ein junger Mann wurde mutmasslich im Zuge der Auseinandersetzung mit Schlägen verletzt, so dass er mit einer Ambulanz ins Spital transportiert werden musste. Er konnte dieses in der Zwischenzeit aber wieder verlassen.

Sechs Personen angehalten

Wie die Kantonspolizei Bern mitteilt, wurden sechs mutmassliche Beteiligte für weitere Abklärungen auf eine Polizeiwache gebracht. Im Zuge ihrer Ermittlungen hofft die Polizei auch auf Hinweise aus der Bevölkerung: Wer die Auseinandersetzung beobachtet hat, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 031 638 81 11 zu melden.

PD/mb

