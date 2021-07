Neben der Reitschule – Mann bei einem Streit in Bern lebensgefährlich verletzt In der Stadt Bern ist ein Mann in der Nacht auf Sonntag bei einer Auseinandersetzung schwer verletzt worden.

Die Neubrückstrasse führt am Kulturzentrum Reitschule vorbei. Foto: Screenshoot Google

In der Stadt Bern ist ein Mann in der Nacht auf Sonntag bei einer Auseinandersetzung schwer verletzt worden. Er wurde in lebensbedrohlichem Zustand mit einer Ambulanz ins Spital gebracht. Die Kantonspolizei Bern sucht Zeugen.

Gegen 4 Uhr habe die Kantonspolizei Bern eine Meldung erhalten, dass ein Mann bei der Neubrückstrasse verletzt worden sei und stark blute. Mehrere Patrouillen rückten vor Ort aus und leisteten erste Hilfe, wie die Kantonspolizei Bern am Sonntag mitteilte.

Eine Ambulanz brachte den Verletzten schliesslich ins Spital. Er befand sich in lebensbedrohlichem Zustand. Die Auseinandersetzung soll sich gemäss Kantonspolizei Bern zwischen dem Verletzten und einem weiteren Mann kurz vor 3.45 Uhr bei der Neubrückstrasse auf der Höhe der Reitschule ereignet haben.

Unter der Leitung der Regionalen Staatsanwaltschaft Bern-Mittelland nahm die Kantonspolizei Bern Ermittlungen auf, bei der auch mehrere Personen befragt werden. Gegenstand der Ermittlungen sind sowohl der Tathergang als auch die Anzahl und Identifikation der involvierten Personen. In diesem Zusammenhang sucht die Kantonspolizei Bern Zeugen.

