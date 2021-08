34 Feuerwehrleute im Einsatz – Mann bei Brand in Worber Garage verletzt Am Mittwoch Vormittag brannte in Worb ein Garagenbetrieb. Ein Mitarbeiter musste mit Brandverletzungen ins Spital gebracht werden. Am Gebäude entstand hoher Sachschaden.

Feuerwehr-Einsatz am Mittwoch in Worb. (Symbolbild) Foto: Georgios Kefalas (Keystone)

Bei einem Brand in einem Garagenbetrieb in Worb ist am Mittwoch ein Mitarbeiter verletzt worden. Er erlitt unter anderem Brandverletzungen und musste ins Spital gebracht werden, wie die Kantonspolizei Bern mitteilte. Die Ursache des Brandes wird abgeklärt.

Das Feuer war am Mittwoch gegen 10.45 Uhr ausgebrochen. Der starke Rauch war weit herum sichtbar. Die 34 ausgerückten Feuerwehrleute aus Worb und Bern konnten die Flammen rasch unter Kontrolle bringen.

Am Gebäude entstand aber grosser Sachschaden, denn wegen möglicher Glutnester mussten Teile des Daches aufgerissen werden. Dadurch ist eine Wohnung im Obergeschoss nicht mehr bewohnbar.

SDA/nfe

