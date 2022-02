Im Bernjurassischen Péry – Mann bei Brand in Wohnhaus verletzt

Am Montagabend ist in Péry ein Mehrfamilienhaus in Flammen aufgegangen. Ein Verletzter wurde von der Rega ins Spital geflogen.

Bei einem Brand in einem Wohnhaus ist am Montagabend im bernjurassischen Péry ein Mann verletzt worden. Er wurde per Helikopter ins Spital gebracht.

Der Mann hatte sich beim Brandausbruch im Haus befunden, wie die Regionale Staatsanwaltschaft und die Berner Kantonspolizei am Dienstag mitteilten. Bei der Feuerwehr ging der Alarm um 22.45 Uhr ein. Als die Wehrdienste beim Haus an der Grande Rue eintrafen, standen der erste Stock und der Estrich in Flammen.

Die rund 50 Feuerwehrangehörigen konnten den Brand schliesslich unter Kontrolle bringen und löschen. Sie konnten ausserdem verhindern, dass die Flammen auf benachbarte Gebäude übergriffen. Das Haus ist nicht mehr bewohnbar.

Die Polizei hat Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

SDA/ske

