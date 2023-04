Unfall am Hasliberg – Mann bei Arbeitsunfall tödlich verletzt Am Montag stürzte ein Pistenfahrzeug im Skigebiet Hasliberg mehrere Hundert Meter den Berghang runter.

Am Hasliberg kam es zu einem tödlichen Unfall mit einem Pistenfahrzeug. Themenbild: Bruno Petroni

«Am Montagnachmittag ist im Skigebiet in Hasliberg ein Mann bei einem Arbeitsunfall tödlich verunglückt», teilt die Kantonspolizei Bern mit. Gemäss aktuellen Erkenntnissen war ein Mitarbeiter mit einem Pistenfahrzeug am Planplatten im Bereich Erzgrueben unterwegs. «Aus noch zu klärenden Gründen stürzte das Pistenfahrzeug rund 200 Meter in die Tiefe in Richtung Rindermad.»

Der 54-jährige Mann wurde dabei schwer verletzt. Ein Notarzt konnte nur noch den Tod des im Kanton Bern wohnhaften Schweizers feststellen. Im Einsatz standen neben verschiedenen Diensten der Kantonspolizei Bern, das Careteam des Kantons Bern, eine Rega-Crew sowie die Alpine Rettung Schweiz. Unter der Leitung der regionalen Staatsanwaltschaft Oberland hat die Kantonspolizei Bern eine Untersuchung zur Klärung der genauen Umstände des Unfalls eingeleitet.

