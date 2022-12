Raubüberfall in Aarberg – Mann bedroht Kiosk-Angestellte mit einem Messer Am frühen Mittwochmorgen überfiel ein Unbekannter einen Kiosk in Aarberg. Er flüchtete danach mit seiner Beute.

Ein Mann hat am frühen Mittwochmorgen an der Murtenstrasse in Aarberg einen Kiosk überfallen. Eine Angestellte hatte den Kiosk gegen 5.50 Uhr betreten, als sie von einem Mann mit einem Messer bedroht wurde. Dieser forderte von ihr die Herausgabe von Bargeld, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte.

Danach verliess er den Laden mit der Beute zu Fuss. Die Kiosk-Angestellte blieb unverletzt.

Die Polizei konnte den Täter bislang nicht anhalten. Der unbekannte Mann sei von schlanker Statur und zwischen 170 und 180 Zentimeter gross. Während des Überfalls trug er eine dunkle Hose, eine dunkle Jacke mit Streifen sowie eine schwarze Mütze. Er sprach gebrochen Deutsch. Die Polizei sucht Zeugen.

PD/law

