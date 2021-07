SVP Kanton Bern – Manfred Bühler löst Werner Salzmann als Präsident ab Die SVP Kanton Bern hat einen Bernjurassier an ihre Spitze gewählt. Brigitte Walser UPDATE FOLGT

Schaffte das absolute Mehr im ersten Wahlgang: Manfred Bühler ist der neue SVP-Präsident Kanton Bern. Foto: Adrian Moser

An ihrer ausserordentlichen Versammlung haben die SVP-Delegierten des Kantons Bern am Dienstagabend in Belp Manfred Bühler zu ihrem neuen Präsidenten gewählt. Bühler löst Werner Salzmann ab, der nach neun Jahren als Präsident zurücktritt. Von den 375 Delegiertenstimmen gingen 211 an Bühler. Samuel Krähenbühl erhielt 112 Stimmen, an den dritten Kandidaten Thomas Knutti gingen 52 Stimmen.

