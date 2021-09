Impfen in der Apotheke – Manchmal muss Noyer Impfstoff wegwerfen Impfen kann man sich nicht nur in Impfzentren, sondern auch in vielen Apotheken. Doch einfach so hineinplatzen kann man auch dort nicht. Markus Dütschler

Es kommen wieder mehr Impfwillige in seine Apotheke: Mathieu Noyer. Foto: Adrian Moser

Am liebsten hätte Mathieu Noyer ein einfaches Walk-in-Angebot: Der Kunde betritt die Apotheke und bekommt seine Covid-Impfung. Zwar ist eine Apotheke ein niederschwelliges Angebot und für viele der erste Kontakt zum Gesundheitswesen, doch so einfach geht es nicht. Auch wer sich in einer der drei Stadtberner oder in der Bieler Apotheke von Dr. Noyer impfen lassen will, kommt um die Registrierung auf dem Portal Vacme nicht herum. Dann bucht man auf der Website der Apotheke einen Termin.

Weshalb das Impfen nicht so leicht vonstattengeht wie der Kauf einer Packung Aspirin, hat laut Noyer auch mit der Besonderheit des Impfstoffs zu tun. Das Vakzin Moderna muss im Kühlschrank aufbewahrt werden. Ist ein Zehnerfläschchen angebrochen, muss es innert sechs Stunden verbraucht werden. Deshalb werden die Slots so vergeben, dass alle zehn Minuten ein neuer Kunde auf dem Stuhl sitzt. Dann beantwortet der Impfwillige die obligatorischen Fragen nach Verträglichkeit, Blutverdünner, Fieber und dergleichen – dann gehts los. Und schon gibts das Zertifikat und den Kleber im Impfausweis.