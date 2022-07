Dichtestress auf Berner Seen – «Manche wissen nicht, dass hinten die Schiffsschraube ist» Immer mehr Menschen tummeln sich auf den Berner Seen – das führt zu Konflikten, die manchmal tragisch enden. Unterwegs mit einem Kursschiffkapitän auf dem Bielersee. Brigitte Jeckelmann (M

Aufmerksamkeit ist erstes Gebot: Der Kapitän Adrian Lerch unterwegs auf dem Bielersee. Foto: Mattia Coda

Zur gefährlichsten Situation kommt es, kurz bevor die «Stadt Biel» nach einer Rundfahrt via Twann, St. Petersinsel und Erlach wieder im Heimathafen Biel einlaufen will: Ein Ruderboot mit Begleitboot dümpelt mitten in der Einfahrt. Da sollten sie nicht sein. Schiffsführer Adrian Lerch gibt das offizielle Signal für in den Hafen einfahrende Kursschiffe, drei lange Hornstösse. Der Ruderer paddelt sich in Richtung Strandbad, kommt dabei aber nur langsam vorwärts.