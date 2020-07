Hilfe für die Ärmsten Lateinamerikas – Manche Patienten hielten die Heilung für Zauberei Die Bernerin Christa Spycher wirkte viele Jahre als Ärztin in Lateinamerika. In den Slums lernte sie die Probleme der Menschen hautnah kennen. Céline Rüttimann

Christa Spycher in ihrer Berner Wohnung: In Südamerika verzichtete sie für lange Zeit auf Komfort und Sicherheit. Foto: Adrian Moser

Winkende und weinende Menschen stehen am Hafen von Genua. Es riecht nach Meer, nach Aufbruch, nach Abenteuer. Zusammen mit ihrem Mann und ihrer zehn Monate alten Tochter sticht Christa Spycher im Oktober 1971 mit einem Dampfer in See. Ihr Ziel ist Südamerika. Heute, fast 50 Jahre später, sitzt die ausgebildete Ärztin in ihrer Berner Wohnung und schaut auf ihr Leben zurück. «Ich wollte als junge Frau unbedingt weg und diesen Kontinent entdecken», sagt sie und strahlt. Wenn die quirlige 81-jährige erzählt, hört man gerne zu, ihre fröhliche Art ist ansteckend.