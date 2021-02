Der Wurm im Hirn – Man zerkratzt die Tür und meint die Juden Antisemitischen Vandalismus sollte man nicht verharmlosen, findet der «Poller»-Kolumnist. Denn leicht kann mehr daraus werden. Markus Dütschler

Jüdische Symbole: Antisemitismus braucht keinen Grund – er genügt sich selbst. Foto: Franziska Scheidegger

Stört es Sie, wenn ein Haus versprayt wird? Bei einem Wohnblock oder Amtsgebäude sagen Sie vielleicht: Ist ja nicht meine Liegenschaft. Vielleicht steht so etwas wie «F.ck the Police» drauf. Womöglich denken Sie, das sei nicht nett, aber irgendwie schon okay. Schliesslich waren Sie auch einmal jung, und während der Zaffaraya-Unruhen, ha … Schön, dass Sie innerlich so jung geblieben sind. Vielleicht sollten Sie 2024 eine Kandidatur für den Berner Stadtrat ins Auge fassen.

Jetzt verschärfen wir das Szenario. Es ist nicht irgendein Haus, sondern das Gebäude, in dem Sie wohnen. Und es steht nicht irgendein Spruch an der Wand, sondern eine Parole, die eindeutig auf Sie abzielt. Sie spüren es: Da nimmt Sie jemand verbal aufs Korn. Immer noch lustig?