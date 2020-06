Wer die Swiss-Covid-App auf sein Handy herunterlädt, zeigt damit auch, dass ihm die Mitmenschen nicht gleichgültig sind. KEYSTONE

Eigentlich wollte ich die neue Swiss-Covid-App nicht herunterladen. Ich hatte das vage Gefühl, dass mich die stete Erinnerung an das Virus lähmen könnte in meinem Kampf gegen die Corona-Müdigkeit, die sich in den letzten Wochen in mir breitgemacht hatte. Die beste Methode dafür schien mir das Distanzhalten nicht nur zu den Mitmenschen, sondern auch zum Thema – also genau das Gegenteil von einer App, die mich auf Schritt und Tritt begleitet.