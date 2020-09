Junge Frauen in der Armee – Man(n) traute ihr vieles nicht zu Immer mehr Frauen gehen ins Militär. Was ist ihre Motivation? Ein Porträt über die Rekrutin Svenja Reuteler, die nun Wachtmeister werden will. Sven Niederhäuser

Svenja Reuteler ist in der Panzerrekrutenschule für Führungsstaffelsoldaten in Thun. Foto: Franziska Rothenbühler

«Zero-Nine, Zero-Nine, kannst du mich hören?», hallt es aus einer grossen offenen Halle einer Rekrutenschule in Thun. Die zukünftigen Führungsstaffelsoldaten der Schweizer Armee üben die Verbindungskontrolle per Funkgerät. Sie sind für die Führungsunterstützung und Kommunikation zuständig. In der hintersten Reihe zeigt die junge Rekrutin Svenja Reuteler ihrem Kameraden, wie das etwa zehn Kilogramm schwere grüne Gerät funktioniert. Sie ist eine von 408 Frauen, die dieses Jahr eine Rekrutenschule besuchen. Der Beginn war jedoch nicht leicht.