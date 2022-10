Podcast zum Schweizer Fussball – «Man merkt, wie sehr Raphael Wicky in Bern unter Druck steht» Verhindern die Fans die Playoffs in der Super League? Derby: Machtdemonstration von GC oder Ohnmacht des FCZ? Welchen Druck spüren die Trainer in Basel und Bern? Antworten in der «Dritten Halbzeit». Florian Raz

Kein Playoff-Spiel ist bislang im Schweizer Fussball gespielt worden. Und es ist gut möglich, dass es dabei bleibt, obwohl die Clubs der Swiss Football League erst im Mai ein Modell mit K.-o.-Spielen in der letzten Saisonphase beschlossen haben. Der Aufstand der Fans gegen den neuen Modus hat gute Chancen und ist natürlich auch bei uns im Podcast «Dritte Halbzeit» ein Thema.

Dass die Clubs nicht einmal ein halbes Jahr nach ihrer letzten Entscheidung ihre Meinung zu Playoffs bereits wieder ändern könnten, mag auf den ersten Blick erstaunen. Aber Thomas Schifferle sagt: «Wer die Modusdiskussionen der letzten Jahre verfolgt hat, weiss, wie wankelmütig Schweizer Vereinsfunktionäre sein können.»

Zur Einschätzung der Chancen, die der Protest der Basis hat, verweist Dominic Wuillemin auf sein Interview mit Wanja Greuel. In diesem sagt der CEO der Young Boys: «Ich bin guten Mutes, dass die Playoffs gekippt werden.»

Noch haben sich allerdings nicht alle Clubs geäussert. Beim FC Sion verteidigt Präsident Christian Constantin derzeit noch die Playoffs. Und David Degen, der starke Mann beim FC Basel, mag sich nicht öffentlich äussern. Er hat sich bei der Abstimmung im Mai für Playoffs ausgesprochen. Einziger Verein, der damals für Playoffs war und heute öffentlich dagegen, ist damit der FC St. Gallen.

Als Alternative zum Playoff-Modus gilt das sogenannte schottische Modell. Bei diesem werden erst 33 Runden gespielt, ehe die Zwölferliga in eine Meister- und eine Abstiegsrunde geteilt wird. In denen werden jeweils noch einmal fünf Runden ausgetragen. In diesem System ist es möglich, dass einige Teams mehr Heimspiele als andere austragen. Allerdings zeigt der Blick auf Schottland, dass im Schnitt alle Clubs auf 19 Partien zu Hause kommen. Allfällige Ungerechtigkeiten werden in der folgenden Saison ausgeglichen. In Schottland wird seit 2000/01 nach diesem Modell gespielt.

Weitere Themen in unserem Podcast sind das Zürcher Derby, die Gerüchte, dass der FC Basel gerne Gerardo Seoane als Trainer verpflichten möchte – und die Frage, warum sich Raphael Wicky in Bern derart unter Druck fühlt.

Wann welches Thema besprochen wird

03:43 Tod der Playoffs?

23:15 Zürcher Derby

33:28 Intermezzo zum Protest des FC Basel

37:17 Zurück zum Derby

42:03 FC Basel

54:49 Young Boys - FC Sion

64:06 Auslosung WM der Frauen

65:42 Protestsong gegen Luzern-Eigentümer Alpstaeg

Florian Raz ist Sportredaktor bei Tamedia, schreibt seit 2001 über Fussball und ist Gastgeber des Podcasts «Dritte Halbzeit». Mehr Infos @razinger

