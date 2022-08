Frau Ameti, Sie waren drei Jahre alt, als Ihre Familie aus Bosnien flüchtete. Haben Sie Erinnerungen daran?

Nur filmrissartige. Ich kann mich an viele Wälder erinnern, was wahrscheinlich der Grund ist, warum ich heute nicht so gerne im Wald bin. Und an vereinzelte Bilder von der Fahrt in die Schweiz und vom ersten Bett in Kreuzlingen.