Kulinarische Revolution – Mamma mia! Italien ändert offizielles Bolognese-Rezept Erstmals in 40 Jahren wurde das Rezept für die Sauce von einer staatlichen Instanz offiziell erweitert. Welche Zutaten sind beim Pasta-Klassiker erlaubt – und welche verboten?

Spaghetti? Ma no! Zum Ragù alla bolognese werden Bandnudeln wie Fettucine oder die leicht breiteren Tagliatelle serviert. Foto: Getty Images

Die Bolognese-Sauce teilt ein ähnliches Schicksal wie der Song «Yesterday» von den Beatles: weltweit bekannt und beliebt, tausendfach durchgenudelt und neu interpretiert – und dabei leider oft grausam verschandelt. Das Tomaten-Hackfleisch-Ragout gibt es in fürchterlichen Coverversionen mit Rahm, Curry und Zimt, mit Ketchup oder sogar mit Instant-Kaffeepulver (das verleiht dem Gericht laut einer Fitnesszeitschrift angeblich «geschmackliche Tiefe»). Andere Life-Hacks bringen Schokolade, Koriander und gegrillte Peperoni ins Spiel, um das Gericht aufzupeppen.

Spaghetti Bolognese mit Kaffee und Koriander? In Italien bekommen sie allein von der Vorstellung, so etwas Seltsames essen zu müssen, eine mittelschwere Magenverstimmung. Spaghetti würde man in Italien sowieso kaum alla Bolognese servieren. Ragù, wie die Sauce im Original heisst, isst man mit Tagliatelle oder Fettuccine, also langen, flachen Eierbandnudeln, welche die schwere, dichte Sauce besser aufnehmen.

Selbst Knoblauch ist umstritten

Rosmarin, Oregano und Chili als Gewürze? Mamma mia! Bloss nicht. Selbst die Verwendung von Knoblauch im Ragù alla Bolognese ist umstritten. Nun wurde das offizielle Rezept für den Klassiker zum ersten Mal seit 40 Jahren geändert – auf die Gefahr hin, dass die Gemüter hochkochen.

Essen ist in Italien so wichtig für die Kultur und das Selbstverständnis der Menschen, dass die Haltung zu vielen Rezepten recht orthodox ausfällt. Spaghetti Cacio e Pepe mit Parmesan? Pfui, dazu gehört Pecorino. Pasta mit Lachs und Käse? Geht gar nicht. Carbonara mit Rahm? Todsünde! (Mehr dazu: Kulinarisches Dilemma: Mittags in Rom einen Cappuccino trinken – darf man das?)

Über die Reinheit der Rezepte wacht in Italien eine staatliche Instanz, die Accademia Italiana della Cucina, die es sich nach eigenen Angaben zum Ziel gesetzt hat, «die Traditionen der italienischen Küche und Tischkultur zu bewahren und an die folgenden Generationen weiterzugeben». Fast 3000 Rezepte original-italienischer Gerichte sind dort gelistet, von Abbacchio al forno (Milchlamm) bis Zuppa Valpellinese (Brotsuppe mit Kraut und Käse).

Laut Accademia Italiana della Cucina dürfen neuerdings auch Pouletleber, Salsiccia, Erbsen und Pilze verwendet werden.

Auch das offizielle Rezept für Ragù classico Bolognese findet sich in dem Koch-Kanon. Es wurde im Jahr 1982 notariell beglaubigt und bei der Handelskammer von Bologna hinterlegt, seitdem blieb es unverändert. Nun hat die Akademie es leicht an den Zeitgeist angepasst. «In 40 Jahren hat sich die Küche verändert, und was damals gut war, entspricht vielleicht nicht mehr dem Geschmack von heute», erklärt Roberto Ariani, Generalsekretär der Akademie. Für die Gastronomie in Bologna sei dies «ein historischer Tag». Allerdings auch ein Schock für Hackfleisch-Hardliner.

Laut dem ursprünglichen Rezept durfte für die Bolognese-Sauce nämlich nur Kronfleisch vom Rind verwendet werden, das ist Muskelfleisch aus dem Zwerchfell. Künftig ist auch Rinderhack oder gemischtes Hack aus Rind und Schwein erlaubt. Statt selbst gekochter Rindsbouillon dürfen jetzt auch Gemüsebouillon oder sogar Würfel verwendet werden, «sofern sie von ausgezeichneter Qualität» sind. Weiterhin verboten sind Kalbfleisch oder reines Schweinefleisch, geräucherter Speck, Knoblauch, Rosmarin, Petersilie und andere Gewürze ausser Salz und Pfeffer. Mehl zum Andicken der Sauce ist sowieso tabu. Um das Gericht zu modernisieren, hat der Studienausschuss der Akademie mehr als 50 Rezepte von Gastronomen und Familien gesammelt und analysiert. Dennoch hiess es bei der Vorstellung: «Es gibt wohl einige Dinge, die Traditionalisten entsetzen werden.»

Kaffee? Nein. Schokolade? Nein.

Für ein korrektes Ragù alla Bolognese (sechs Portionen) schwitzt man 150 Gramm gewürfelten Pancetta in einer grossen gusseisernen Pfanne mit drei Esslöffeln Olivenöl an. Fein gehacktes Gemüse (jeweils 60 Gramm Zwiebel, Stangensellerie und Rüebli) dazugeben und andünsten, bis die Zwiebeln glasig sind. 400 Gramm Hackfleisch mitbrutzeln lassen, bis es braun ist. Mit einem Glas Rot- oder Weisswein ablöschen, wenn der Wein verdampft ist, einen Esslöffel Tomatenmark und 200 Gramm geschälte Tomaten dazugeben. Unter ständigem Rühren eine Tasse kochende Bouillon hinzufügen und zugedeckt etwa zwei bis drei Stunden köcheln lassen. Am Schluss mit Salz und Pfeffer abschmecken.

Von Instantkaffee und Schokolade ist keine Rede, aber zur Anreicherung der Sauce dürfen laut Accademia Italiana della Cucina neuerdings auch Pouletleber, Salsiccia, Erbsen und Pilze verwendet werden. Total verrückt, aber trotzdem: buon appetito!



