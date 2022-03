Gedanken einer ukrainischen Mutter - Mama, was will der böse Mann von Odessa?

Infos einblenden

Iryna Fingerowa, geboren 1993 in Odessa, arbeitet als Ärztin in einem Spital bei Dresden. Auf Russisch erschien 2020 ihr zweiter Roman «Zamki» (Schloss). Zusammen mit anderen gründete sie das Ukrainische Koordinationszentrum Dresden (plattform-dresden.de), das dabei hilft, die zunehmend schlimmer werdende humanitäre Situation in der Ukraine zu lindern. Spenden an

EuroMaidan-Sachsen e.V.

IBAN: DE46 8505 0300 0221 0658 65

BIC: OSDDDE81XXX

Verwendungszweck: Spende Ukrainehilfe