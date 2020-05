Umbau an der «Front» – Maisonette-Bijous für Parlamentarier Am Berner Bärenplatz sollen anstelle der Gfeller-Restaurants Wohnungen und Büros entstehen und auch wieder Restaurants, betrieben von einer bekannten Gastrofirma. Carole Güggi

Über hundert Jahre betrieb die Familie Gfeller die Restaurants an bester Lage. (Archiv) Foto: Andreas Blatter

Nun ist klar, was an der «Front» am Berner Bärenplatz anstelle des «Gfellers» entsteht: neben Restaurants auch Wohnungen und Büros. Die Gebäude am Bärenplatz müssen saniert werden, die Restaurants Gfeller, Chez Edy und Plattform sind seit Ende des letzten Jahres geschlossen.