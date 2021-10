Spices auf dem Bürgenstock – Magnum auf Punkteniveau Im panasiatischen Restaurant werden Spezialitäten aus Thailand, China, Japan und Indien serviert. Am witzigsten ist jedoch das Dessert. Daniel Böniger

Ananas und weisse Schokolade – das sind die prägenden Aromen dieses originellen Desserts. Foto: Daniel Böniger

Mit Besteck essen oder von Hand? Das ist hier die grosse Frage. Vor mir auf dem Teller liegt eine Interpretation des Stängelglaceklassikers Magnum. Knackige weisse Schokolade umhüllt viel luftigen Schlagrahm und einen Kern von süssem Ananaskompott. Es ist der letzte, überraschende Gang im Restaurant Spices, das zum Bürgenstock Resort gehört. Solch kulinarischer Humor gefällt mir, ich muss lachen.

Das Lokal mit den raumhohen Fenstern und dem atemberaubenden Blick auf den Vierwaldstättersee hat sich der panasiatischen Küche verschrieben. Will heissen, dass hier sowohl indische, thailändische, chinesische als auch japanische Gerichte aufgetischt werden. In aller Regel ist ein so breiter Fokus an Länderküchen kein einfaches Unterfangen – würde dies übertragen auf europäische Verhältnisse doch etwa bedeuten, dass man spanische, österreichische und dänische Kost im selben Restaurant anbietet. Doch im Spices gelingt dies aufgrund einer vielköpfigen Küchenbrigade auffallend gut – und so hat Küchenchefin Chatsorn Pratoomma vor bald einem Jahr vom Gastroguide «Gault Millau» für ihre Gerichte auch beachtliche 16 Punkte zugesprochen bekommen.