Erweiterung Kunstmuseum – Mäzen Wyss will Bern Millionen schenken 20 Millionen für einen neuen Museumsbau, 5 für die Hodlerstrasse. Der Mäzen Hansjörg Wyss will der Stadt Bern die Verkehrsberuhigung mitfinanzieren. Sophie Reinhardt

Soll von Autos befreit werden: Die Hodlerstrasse Bern. Foto: Franziska Rothenbühler

Neuer Museumsbau und weitgehend autofreie Hodlerstrasse: Das soll mit finanzieller Hilfe des Milliardär-Mäzens Hansjörg Wyss geschehen. Wyss, Berns Stadtpräsident Alec von Graffenried (GFL), Verkehrsdirektorin Marieke Kruit (SP) sowie die Stiftung Kunstmuseum Bern haben das am Montagmorgen bekannt gegeben.

Bereits 2019 machte der in Bern geborene Milliardär und Mäzen Wyss klar: Seine in Aussicht gestellten 20 Millionen Franken fliessen nur an das Berner Kunstmuseum, wenn dafür auch die Umgebung aufgewertet wird – und insbesondere die Hodlerstasse vom Verkehr befreit wird.