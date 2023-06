Die Woche im Emmental – Mädchen in Hosen, Buben in Kleidern, eine Premiere und ein Abschied Das gab es diese Woche aus dem Emmental zu berichten. Kathrin Holzer

Haben Sie diesen Sommer schon gefeiert? Die Burgdorferinnen und Burgdorfer haben es getan – wie jedes Jahr. Zum 290. Mal fand zum Wochenstart die «Solätte» statt. Der Dresscode am Schulfest blieb auch im Jahr 2023 ein schwarz-weisser. Dass Mädchen mittlerweile in Hose und T-Shirt und Buben ebenso im Kleid am Umzug mitlaufen dürften, zeigt, dass der Traditionsanlass sich dem Zeitgeist nicht verschliessen will. Vor Ort hat unsere Autorin festgestellt, dass die Lockerungen von den Kindern und Jugendlichen nur vereinzelt genutzt werden.

Gefeiert wurde am vorausgegangenen Wochenende auch in Zäziwil, wo eine Gruppe Jugendlicher mit dem ersten Stäcketöri-Festival nicht nur Gleichaltrige zu begeistern vermochte. Beim älteren Publikum wurden Erinnerungen an die eigene Jugendzeit wach.

Mit einer ganz anderen Situation als noch vor 20 Jahren sieht sich derweil das Schulwesen konfrontiert, wie ein Blick ins Obere Emmental zeigt. Während es heute überall im Kanton an Schulraum fehlt, wurden in Langnau damals gleich zwei Schulhäuser geschlossen, weil die Kinder fehlten.

Ernst Kohler hat solche Veränderungen zuhauf miterlebt. Fast 40 Jahre lang war er Gemeindeschreiber in Trub. Er sei dabei «ein Stück weit das Gedächtnis der Gemeinde geworden», sagt er im Abschiedsporträt.

