Unglück Bieler Hallenbad – Mädchen bei Badeunfall ums Leben gekommen Ein achtjähriges Mädchen ist nach einem Umfall in einem Hallenbad in Biel im Spital gestorben.

Der Unfall ereignete sich im Hallenbad im Kongresshaus Biel. Foto: Urs Baumann

Der Unfall ereignete sich am Donnerstag im Hallenbad des Kongresshauses, wie die Kantonspolizei Bern und die zuständige Staatsanwaltschaft am Freitag mitteilten. Das Kind wurde reglos treibend im Wasser gesichtet. Der Bademeister und weitere Personen bargen das Kind umgehend und leiteten Reanimationsmassnahmen ein. Die Rettungskräfte setzten diese fort. Das Mädchen wurde per Helikopter ins Spital geflogen, wo es am Freitag verstarb, wie es in der Mitteilung weiter heisst.

Zur Betreuung betroffener Personen stand das Care Team des Kantons Bern im Einsatz. Polizei und Staatsanwaltschaft haben Ermittlungen zur Klärung der Umstände und der Ursache des Unfalls aufgenommen.

SDA

Fehler gefunden?Jetzt melden.