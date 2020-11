SVP-Streit in Sigriswil – Madeleine Amstutz verzichtet auf Fraktionspräsidium Die Spesenaffäre in Sigriswil hat Folgen im Berner Kantonsparlament: Madeleine Amstutz verzichtet definitiv auf das Präsidium der SVP-Fraktion im Grossen Rat. Christoph Aebischer

Grossrätin Madeleine Amstutz verzichtet auf eine erneute Kandidatur fürs SVP-Fraktionspräsidium. Foto: Christian Pfander

Ende August trat Madeleine Amstutz im Grossen Rat in den Ausstand als Fraktionspräsidentin der SVP. Nun zieht sie sich ganz zurück, wie sie in einer Medienmitteilung am Donnerstag bekannt gibt. Sie werde nicht kandidieren bei den auf den 19. November angesetzten Wahlen. Auslöser der Krise ist eine kommunale Auseinandersetzung. In Sigriswil wurde die amtierende Gemeindepräsidentin von ihrer Partei nach einer Spendenaffäre nicht mehr nominiert. Amstutz liess sich darauf von einer neuen Partei mit dem Namen «Neue Sigriswiler Volkspartei» aufstellen.