Wahlen in Sigriswil – Madeleine Amstutz tritt für neue «SVP Sigriswil 2020» an Nach dem Streit um Spesen gründet die Spitzenkandidatin eine neue Ortssektion der SVP. Mit dieser tritt sie für die Gemeinderatswahlen im September an.

Die Gemeindepräsidentin Madeleine Amstutz tritt mit einer neuen Ortssektion an, weil die SVP sie nicht auf ihre Wahlliste setzte. Patric Spahni

In Sigriswil gibt es neu zwei SVP-Ortssektionen. Nebst der bestehenden Ortspartei tritt im September auch die neue «SVP Sigriswil 2020» zu den Gemeinderatswahlen an.

Spitzenkandidatin ist Madeleine Amstutz, kantonsweit bekannt als Chefin der SVP-Fraktion im bernischen Grossen Rat. In die Schlagzeilen geriet sie Anfang Juni in ihrem repräsentativen Amt als Gemeindepräsidentin von Sigriswil. Kritiker warfen ihr vor, sie habe zu viel Spesen bezogen und den Dienstweg nicht immer eingehalten.

Amstutz wies die Vorwürfe zurück und strebte die Wahl in den Gemeinderat an. Die bestehende SVP-Ortspartei setzte sie aber nicht auf ihre Wahlliste. Darauf gab es Spekulationen, dass Amstutz als wilde Kandidatin oder auf der Liste einer anderen Partei antreten könnte.

Nun geht Amstutz einen anderen Weg: Sie gründete mit Weggefährten die neue «SVP Sigriswil 2020», wie sie am Montag vor den Medien in Sigriswil bekanntgab. An den Gemeinderatswahlen vom 27. September beteiligt sich die neue Ortspartei mit drei Frauen und drei Männern.

SDA