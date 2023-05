Das Lukaschenko-Rätsel – «Madame Tussaud wäre vor Neid gestorben» Der weissrussische Machthaber taucht nach einer Woche wieder auf. Doch die Spekulationen über seinen schlechten Gesundheitszustand ebben nicht ab. Und es gibt sogar Spott. Frank Nienhuysen

Offizielles Foto des Präsidialamts: Alexander Lukaschenko in einem Kommandozentrum der Armee in Minsk. Foto: Keystone

Kartoffel-News gehören in Weissrussland zu den wichtigsten Nachrichten, denn es ist ein Agrarland. Am Montagabend berichtete die staatliche Agentur Belta, dass die Kartoffeln in Weissrussland bereits an 82 Prozent aller geplanten Flächen gesetzt worden seien. Der Bericht und das Foto dazu standen an zweiter Stelle, sehr weit oben also, nur eines war wichtiger: das erste Lebenszeichen von Alexander Lukaschenko nach einer Woche.

Zu sehen war ein uniformierter Machthaber zu Besuch auf einem Militärstützpunkt, die linke Hand bandagiert. Lukaschenko liess sich über die Gefechtsbereitschaft informieren, und in keiner Zeile war in dem staatlichen Medienbericht die grosse Debatte zu erahnen, die seit einer Woche die Menschen beschäftigt: Ist Alexander Lukaschenko krank, ernsthaft sogar?

Angeschlagen bei Siegesfeier am 9. Mai in Moskau

Zuletzt war der 68 Jahre alte Diktator bis dahin am 9. Mai bei der Siegesfeier auf dem Roten Platz in Moskau zu sehen gewesen, sichtlich angeschlagen sass er auf der Tribüne. Zum etwa 300 Meter entfernten Grab des Unbekannten Soldaten an der Kremlmauer ging er nicht zu Fuss wie die anderen Staatschefs. Lukaschenko liess sich fahren. In Minsk war er am Sonntag zum ersten Mal seit knapp 30 Jahren nicht in der Lage, eine Rede zum Tag des Fahneneides zu halten. Der Regierungschef musste ihn vertreten. Es folgten Gerüchte über einen Klinikaufenthalt.

Im Gegensatz zum Schweigen in Minsk bestätigte der russische Abgeordnete Konstantin Satulin am Sonntag, dass es Alexander Lukaschenko nicht gut gehe. Dabei versuchte er zu beschwichtigen: «Der Mensch ist einfach erkrankt.» Das erste Foto des Machthabers, das die weissrussischen Medien am Montagabend veröffentlichten, sollte alle Spekulationen entkräften, stattdessen befeuerte es sie zunächst.

«Die Gesundheitsprobleme gibt es, sie sind chronisch, und sie können sich verschärfen.» Witali Zygankow, Autor

Maskenhaft und wächsern wirkte Lukaschenkos Gesicht, der weissrussische Politikanalyst Artjom Schrajbman schrieb spöttisch: «Madame Tussaud wäre vor Neid gestorben, wenn sie das Foto gesehen hätte.»

Es wurde dann ausgetauscht gegen ein natürlicher wirkendes, platziert wurde auch ein Video, auf dem Lukaschenko mit den Kommandanten spricht. Alles wird seziert, gedeutet, das Foto, der Gesichtsausdruck, die bandagierte Hand, der hohe Thermobecher, der neben ihm stand, «einen, wie ihn schon der frühere Sowjetführer Leonid Breschnew in seinen letzten Jahren nutzte», so der weissrussische Exilsender Belsat.

Fast 30 Jahre an der Macht: Alexander Lukaschenko zu Besuch auf einem Militärstützpunkt in Weissrussland. Foto: AFP

Seit 1994 herrscht Lukaschenko in Weissrussland diktatorisch, da spielt der Gesundheitszustand samt Geheimnistuerei eine weitaus grössere Rolle als in Demokratien. Der politische Autor Witali Zygankow schrieb in einem Beitrag für Belsat: «Es ist bezeichnend für ein totalitäres System, wenn der Gesundheitszustand des Mannes, der den Staat führt, ein Geheimnis bleibt.» Dass sich Lukaschenko wieder habe sehen lassen, ändere daran wenig. «Die Gesundheitsprobleme gibt es, sie sind chronisch, und sie können sich verschärfen.»

Zygankow erinnerte an das Jahr 2015, als das ganze Land über einen angeblichen Herzinfarkt Lukaschenkos geredet habe. Der Oppositionspolitiker Pawel Latuschko sagte nun, dass Lukaschenko möglicherweise an einer Herzmuskelentzündung leide.

«Wir müssen auf jede mögliche Entwicklung in Weissrussland vorbereitet sein.» Swetlana Tichanowskaja, Oppositionelle im Exil

Die weissrussische Opposition schaut wachsam darauf, ob und wie sich Lukaschenko zeigt. Und sie lauert darauf, dass die Lukaschenko-Ära zu Ende gehen und dass sich ein Fenster für eine Wende öffnen könnte. Swetlana Tichanowskaja, die ohne die Manipulationen des Regimes im August 2020 vermutlich gegen Lukaschenko die Präsidentenwahl gewonnen hätte, sagte zu den Gerüchten über dessen Gesundheit: «Für uns bedeutet das: Wir müssen auf jede mögliche Entwicklung in Weissrussland vorbereitet sein», erklärte die Oppositionelle, die im Exil lebt. «Unser Ziel ist es, Weissrussland demokratisch zu entwickeln und eine Einmischung Russlands zu verhindern.»

Einer, der dies ebenso will, ist Viktor Babariko. Er hatte vor seiner Verhaftung als wichtigster Herausforderer Lukaschenkos gegolten. Seit drei Jahren sitzt er im Gefängnis. Aber wo ist er? Angehörige und Anwälte suchen schon seit 19 Tagen nach dem Lukaschenko-Kritiker. Ende April sei er in eine Klinik gebracht worden, berichtet die unabhängige Agentur Zerkalo. Seitdem seien sein Gesundheitszustand und Aufenthaltsort unbekannt. Kaum ist Alexander Lukaschenko wieder da, ist der Verbleib von Viktor Babariko das nächste Rätsel.

