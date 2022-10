Emmanuel Macron geht auf dem roten Teppich auf dem Weg zum Gipfel in der Prager Burg an der estnischen Regierungschefin Kaja Kallas vorbei. Im Hintergrund Ignazio Cassis. Foto: Joe Klamar (AFP)

Es ist immer besser, miteinander zu reden. Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine ist der Hintergrund für das wohl grösste Stelldichein in Europa seit langer Zeit. Allein die Tatsache, dass 44 Staatschefs und Premierministerinnen sich einen Tag für den Austausch Zeit nehmen, ist ein Ereignis an sich. Und selten wird aus einer vagen Idee so schnell Wirklichkeit. Emmanuel Macron hat die sogenannte Europäische Politische Gemeinschaft erst im Mai lanciert. Die EU-Beitrittskandidaten auf dem Balkan witterten anfänglich ein weiteres Ablenkungsmanöver im schleppenden Erweiterungsprozess. Liz Truss zögerte länger, erstmals seit dem Brexit wieder an einer Runde mit allen EU-Staaten teilzunehmen.

Ein Anti-Putin-Gipfel

Doch am Ende sind alle gekommen, auch Bundespräsident Ignazio Cassis. Offensichtlich gibt es für Macrons Idee eine Nachfrage. Für die Schweiz ist das neue Format überhaupt eine Chance, gleichberechtigt und auf Augenhöhe mit am Tisch zu sitzen. Es wird für einmal nicht um lästige institutionelle Fragen oder den Zugang zum EU-Binnenmarkt gehen. Ziel ist eine politische Plattform, um Fragen zu diskutieren, die den gesamten Kontinent betreffen. Im Moment dreht sich alles um Russlands Krieg und die Auswirkungen auf Europa. So gesehen ist das Treffen auch ein Anti-Putin-Gipfel, der zeigt, wie isoliert der russische Präsident ist.

Die Energiekrise und die explodierenden Preise betreffen alle Europäerinnen und Europäer. Ebenso die Frage, wie nach der Sabotage der Nordstream-Pipelines zentrale Infrastrukturen wie Kommunikationskabel oder die Energieversorgung besser geschützt werden können. In Zukunft wird es auch um Antworten auf die Herausforderung der Migration oder um die Klimakrise gehen. Gut, dass die Staats- und Regierungschefs sich an runden Tischen Zeit nehmen für ein Brainstorming zu Fragen, die für Prosperität und wirtschaftliche Entwicklung auf dem Kontinent wichtig sind.

Welcher Mehrwert?

Ob Emmanuel Macrons Idee auf Dauer lebt, wird sich zeigen müssen. Die Europäische Politische Gemeinschaft muss Mehrwert bieten, damit die Staats- und Regierungschefinnen beim nächsten Mal wieder alle anreisen. Die Schwierigkeit wird sein, Doppelspurigkeiten mit bestehenden Organisationen wie der Nato, der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa oder dem Europarat zu vermeiden. Ungewiss ist auch, wie lange die gute Absicht hält, keine neuen Strukturen oder Verwaltungsapparate aufzubauen.

Es ist wie ein erweitertes Familientreffen. Am Tisch sitzen auch Aserbeidschans Präsident und Armeniens Regierungschef, zwei Länder im Krieg. Zwischen dem türkischen Präsidenten und dem griechischen Regierungschef schwelt ein potenziell explosiver Konflikt. Kein Wunder, war die Sitzordnung ein grosses Thema. Ein nächstes Treffen ist für Mai schon in Chisinau geplant, der Hauptstadt der Republik Moldau. Die Gipfel sollen abwechslungsweise in der EU und in einem Drittstaat stattfinden. Irgendwann könnte also auch die Schweiz zum Zug kommen, wenn der Bundesrat es möchte. Ein Risiko hat man möglicherweise in Bern im Hinterkopf. Die grosse Mehrheit der Drittstaaten beim Monstergipfel in Prag will eigentlich in die EU oder ist zumindest im EWR. Sollten sich diese Beitrittshoffnungen in ferner Zukunft erfüllen, hätte sich Macrons Idee überlebt, und die Schweiz stünde allein da.

