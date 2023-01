Rentenreform in Frankreich – Macron will, dass die Franzosen länger arbeiten Nach mehreren gescheiterten Anläufen will Frankreichs Präsident diese Woche seine Rentenreform angehen. Die Linke und die Gelbwesten rüsten bereits zum Kampf. Kathrin Müller-Lancé aus Paris

Ihm droht der geschlossene Widerstand in Politik und Bevölkerung: Der französische Präsident Emmanuel Macron. Foto: J. M. Fernandes (AP)

Wer bei Macrons Neujahrsrede aufmerksam zuhörte, konnte schon mal einen Vorgeschmack auf das bekommen, was das Land in den nächsten Wochen beschäftigen wird. Gleich 17-mal tauchten in Macrons Rede die Wörter «Arbeit» und «arbeiten» auf. «Wir werden länger arbeiten müssen», sagte der französische Präsident zum Beispiel, und: «Ich wünsche uns, dass wir es schaffen, durch unsere Arbeit und unseren Einsatz ein stärkeres Frankreich zu schaffen.»