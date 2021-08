64' Sion hat richtig Spass an dieser Partie

Wir erinnern uns an den Sprint von Cavaré in der ersten Halbzeit, seine Lust, durch die YB-Abwehr zu laufen. So wirkt auch Bua immer wieder. Der ehemalige Basler hält die Berner auf Trab und steht wie Cavaré für den Spass, die die Sittener an dieser Partie zu haben scheinen.