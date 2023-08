Maccabi Haifa im Fokus – Auch ihr grösster Name jagt YB keine Angst durch die Adern Der israelische Meister der letzten drei Jahre setzt in den Playoffs gegen YB auf alte Fussballer, ein volles Stadion und eine kaum vorhersehbare Taktik. Samuel Waldis

Ein Jubelbild von 2022: Maccabi hat gerade gegen Benfica Lissabon getroffen. Es war die dritte Teilnahme an der Champions League. 2002 hatte Haifa als erster israelischer Verein die Gruppenphase erreicht. Foto: Ariel Schalit (Keystone)

Dieses Wochenende beginnt die israelische Ligat ha’Al. Das Team von Maccabi Haifa schaut erst mal zu. Es hat, genau wie die Young Boys, seine Partie verschoben, um zwischen Hin- und Rückspiel der Champions-League-Playoffs die Knochen zu schonen. Doch obwohl ihr nationaler Fussball noch ruht: Die Israeli haben bereits sieben Partien in den Beinen.

Da war der Supercup, bei dem Maccabi gegen Beitar Jerusalem den ersten Titel der Saison gewann. Und da waren vor allem die sechs Qualifikationsspiele auf dem Weg in die Königsklasse: Haifa hat als eines von 30 Teams in der ersten Runde begonnen – und ist neben dem polnischen Meister Rakow Czestochowa der einzige Verein, der auch in der vierten und letzten Runde noch immer dabei ist.

In fünf von sechs Matchs hat Maccabi gesiegt, zudem hat das Team eine Verlängerung gewonnen. Sieben verschiedenen Spieler erzielten dabei 15 Tore.

Am Mittwoch trifft dieses Maccabi in Haifa also auf die Young Boys, sechs Tage später entscheidet sich im Wankdorf, wer in die Champions-League-Gruppenphase einzieht. Auf dem Papier haben die Israeli gegen den Schweizer Meister wenig Chancen auf die vierte Teilnahme ihrer Clubgeschichte: Das Fachportal «Transfermarkt» schätzt ihre Spieler fast viermal günstiger ein als jene der Berner.

Ein Haitianer stürmt, ein Afrika-Cup-Sieger verteidigt

Ganz vorne stürmt der haitianisch-amerikanische Doppelbürger Frantzdy Pierrot, gekommen aus der französischen Ligue 2, 194 Zentimeter gross und fünffacher Saisontorschütze; einer seiner Ersatzleute ist der 24-jährige Dean David, der den Supercup mit einem Tor und einem Assist innert acht Minuten entschieden hat; im Abwehrzentrum verteidigen Abdoulaye Seck und Shon Goldberg, der senegalesische Afrika-Cup-Sieger von 2022 und der israelische Nationalspieler; und im offensiven Mittelfeld gibt Dia Saba den Glitzermann.

Saba ist als erster israelischer Profi in einer arabischen Liga in die Geschichte eingegangen. Und vor sechs Jahren war er Torschützenkönig der israelischen Liga.

Früher war Yossi Benayoun Maccabis grosser Name. Er verliess den Verein 2002, kurz bevor dieser als erster israelischer Verein die Champions-League-Gruppenphase erreichte. Benayoun spielte später unter anderem für Liverpool, Chelsea und Arsenal. Heute ist Saba einer der grössten Namen des Kaders und mit 30 im guten Fussballeralter. Doch seit drei Jahren hat er nicht mehr für die Nationalmannschaft gespielt.

Oder anders gesagt: In diesem Maccabi-Kader steht kein einziger Spieler, dessen Karriere den Bernern die Angst durch die Adern treibt.

Im Schnitt fünf Jahre älter als YB

Wenn der 15-fache israelische Meister einen Trumpf besitzt, dann die Erfahrung: Von den 11 Spielern, die in dieser Saison am längsten auf dem Platz standen, ist keiner jünger als 23. Tjaronn Chery zum Beispiel, surinamisch-niederländischer Captain von Maccabi, einst in England bei den Queens Park Rangers, ist gerade 35 Jahre alt geworden; Itamar Nitzan, Sommertransfer und Goalie, ist noch ein Jahr älter; und Lior Refaelov, vor wenigen Wochen vom RSC Anderlecht verpflichtet, ist gerade mal zwei Monate jünger als der 37-jährige Trainer Messay Dego.

Die letzte Startformation, jene des Rückspiels gegen Slovan Bratislava in der dritten Qualifikationsrunde, war im Durchschnitt 29,5 Jahre alt. Zum Vergleich: Die Berner waren beim 1:1 gegen Luzern genau fünf Jahre jünger.

Was neben Erfahrung für Maccabi spricht: Seit Jahren kommen zwischen 25’000 und 30’000 Menschen zu den Heimspielen. Die Berner erwartet am Mittwoch beim Hinspiel eine feine Kulisse im Sammy-Ofer-Stadion, das drei Torhüterabschläge vom Mittelmeer entfernt liegt. Der israelische Unternehmer Sammy Ofer hat für den Bau 20 Millionen Dollar beigesteuert und sich damit das Recht gekauft, das Stadion auf seinen Namen zu taufen.

Taktisch variabel

Ofer starb 2011. In jenem Jahr gewann Maccabi den zwölften Meistertitel. Danach hangelte sich der Verein zehn Jahre lang durch eine Dürreperiode. Bis das Team 2021 den ersten von drei Titeln in Serie gewann. Der Trainer dieser Trilogie, Barak Bakhar, ist nach Serbien zu Roter Stern Belgrad weitergezogen.

Für ihn hat Messay Dego vor wenigen Wochen übernommen. Er hatte zuvor Maccabis Nachwuchs angeleitet. Jetzt, bei der ersten Mannschaft, lässt er in allen möglichen Grundordnungen spielen: Dreierkette, Viererkette, bald mit einem Stürmer, bald mit zwei. Was das angeht, war die Aufgabe für die Berner Sichtungsabteilung auch schon einfacher.

Doch auf dem Weg zur dritten Champions-League-Teilnahme nach 2018 und 2021 sollten die Young Boys trotzdem nicht über dieses Maccabi stolpern.

