Die Ask-Force vertieft eine Konzertkritik – Lustknaben, bei steigender Hitze geprüft Ein meisterhafter Vergleich des «Bund»-Musikkritikers Ane Hebeisen warf in der Leserschaft delikate Fragen auf.

Devendra Banharts Gesangskünste wurden über einen Umweg zum heiss diskutierten Thema. Foto: Sébastien Anex

Temperaturbedingt brütete die Ask-Force am Samstag sehr früh über die neuste Leserfrage. Sie stammt von Erich N., der in einer Konzertkritik des begnadeten Schreibers Ane Hebeisen gelesen hat, ein gewisser Banhart töne «wie ein transsexueller venezolanischer Lustknabe». Erich N. fragt nun, was er aus eigener Erfahrung nicht weiss: «Wie tönt ein venezolanischer Lustknabe?»

21 Grad Celsius

Die Ask-Force witterte zunächst eine Fangfrage: Will Erich N. der Ask-Force die Verurteilung der von Kollega Hebeisen gewählten Formulierung entlocken, weil diese eine pädophile Note hat? Die altgriechischkundigen Experten der Ask-Force mahnten, das von den Griechen entwickelte Lustknabenwesen – die Päderastie – stosse heute in der Tat nicht mehr auf Verständnis. Deshalb sei es «fragwürdig», Klangvorstellungen über den – rein sprachlichen – Beizug von minderjährigen männlichen Begierdeobjekten zu beschreiben.

26 Grad Celsius

Die eher Sparta zugeneigte Fraktion erklärte aber nüchtern, Leser Erich habe eine klar formulierte Frage eingereicht. Das Gremium mache sich unglaubwürdig, wenn es keine fundierte Antwort herleite. Vermutlich liege der Klangbereich von Lustknaben zwischen 200 und 12’000 Hertz.

28 Grad Celsius

Leider scheiterte gestern der Versuch, durch die Anhörung von Lustknaben die empirische Antwort zu finden: Die Zahl jener, die sich als Lustknaben ausgeben, ist stark gegen null tendierend. Die Internetrecherche liefert Anhaltspunkte: Wer «transsexueller venezolanischer Lustknabe» mit Suchoption «wortwörtlich» googelt, findet nicht wie sonst üblich Millionen von Fundstellen, sondern genau keine. Vermutlich also tönt der venezolanische L. sehr einzigartig, allein schon weil sehr, sehr selten.

33,5 Grad Celsius.

Wie wärs, zuerst den venezianischen oder vatikanischen L. klanglich zu bestimmen? Der venezolanische L. töne doch wegen der dünnen Luft in den Anden einfach etwas höher? Chancenloser Vorschlag.

38 Grad Celsius

Trotz ausreichender Flüssigkeitszufuhr riet Experte L. dazu, einen journalistischen Mehrwert zu schaffen. Man müsse auch auf das Nichtgefragte und bloss Gemeinte eingehen, etwa auf die Frage, wie ein evaporierender venezolanischer Lustknabe töne.

42 Grad Celsius

Der Ansatz, zuerst den Siedepunkt venezolanischer Lustknaben zu bestimmen, wurde verworfen. Weil unnötig: Auch Lustknaben seien Menschen, und bei Menschen verflüchtige sich die Libido deutlich vor dem Siedepunkt. Lustknaben dürften sich also bereits bei rund 40 Grad zu Unlustknaben wandeln. Diese tönen dann wie gewöhnliche transpirierende Knaben. Umfragen untermauern diese These. Hochgerechnet und unter Ausweisung statistischer Unschärfen: Zwischen 7 und 11 Millionen aller Schweizerinnen und Schweizer männlichen Geschlechts im Alter von 16 bis 160 Jahren geben an, bei Temperaturen von über 39 Grad eine signifikante Unlust zu verspüren.

47 Grad Celsius

Die «konstruktive Extrapolation» der Minderheit: Sollte sich der Transformationspunkt von Lust- zu Unlustknaben genau bestimmen lassen, sei dies wohl ein Lichtblick in Sachen Klimaveränderung. Der Mensch falle spätestens bei diesem Punkt generell aus dem gängigen Kopulations- und Reproduktionsverhalten. Er sterbe schlicht erschöpft aus – zum Wohle der Schöpfung.

49 Grad Celsius

Noch ein Glas Wasser, ihr Lustknaben, ihr Dunstschwaden, ihr Brunstschaben, ihr Frustraben, ihr Kunstmaden?

