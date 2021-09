5 Accounts im Fokus – Lustig bis peinlich – so präsentiert sich die Armee auf Social Media Rund 250 Kanäle betreibt die Schweizer Armee auf Social Media – manche machen auf witzig, andere sehen jeden Facebook-Post als Ernstfall. Aber wo sind eigentlich die Frauen? Tina Huber

246 Kanäle betreibt die Schweizer Armee in den sozialen Medien, wie die SonntagsZeitung kürzlich mit Verweis auf einen internen Bericht des VBS schrieb. Nicht nur bekannte Einheiten wie die Patrouille Suisse inszenieren sich auf Facebook, Instagram, Twitter oder Youtube – beinahe jedes Trüppchen scheint einen eigenen Auftritt zu haben. Wir sehen da etwa den Bootsschützen-Unteroffizieren beim Training oder der Logistikbrigade 1 beim Musizieren zu.

Rund 250 Kanäle? Das klingt nach Wildwuchs und Amateurvideos. Ein Blick auf eine unvollständige Liste der Social-Media-Accounts, die uns das VBS zugestellt hat, zeigt: So drastisch ist es nicht. Blödelcontent, wie man ihn von inoffiziellen Armee-Accounts kennt, findet sich selten, viele Kanäle arbeiten mit gutem Bildmaterial – oft ist allerdings keine inhaltliche Linie erkenntlich, und die Zugriffszahlen sind tief. Bis 2022 will die Armee nun eine Social-Media-Strategie erarbeiten. Wir stellen fünf Accounts vor, die auffallen.

Die Strammen

Jeder Facebook-Post ein Ernstfall: «Fliegeralarm!», «Truppenübung!», «Pause!» Nichts da mit Tränenlach-Smileys, mit denen andere ihre Beiträge auf Social Media verunstalten. Die Streitkräfte der Luftwaffen Nachrichten Abteilung 1 sind ein strammes Trüppchen, das zeigen schon die militärischen Ausrufezeichen hinter jedem Beitrag. Diese Männer und Frauen packen überall an, bodenständig und hoch motiviert. Egal ob bei den ganz Grossen am WEF («Einsatz bei jedem Wetter!») oder beim Lokaltermin mit Tele Top («Das Fernsehen zu Gast!»).

Das Zitat: «Alle packen mit an!»

Einen C-Promi in ihren Reihen haben die Luftwäffeler übrigens auch: Wachtmeister Hügli, besser bekannt als Sänger Marius Bear. Ohne Militär hätte der sein Talent nie entdeckt. Einst wollte er Offizier werden, doch als er eines Tages so da stand und Kommandos übte, kam ein Kamerad zu ihm und sagte: «Bro, du hast eine richtig krasse Stimme». Und Wachtmeister Hügli legte das Gewehr hin und schnappte sich eine Gitarre. Yo!

Die Spassvögel

Das Schaffhauser Infanteriebataillon 61 der Schweizer Armee liefert auf Twitter, Facebook und Instagram einen unterhaltsamen Mix: Bisschen News aus dem Verteidigungsdepartement, bisschen Dienst am Bürger («Morgen beginnt die Sommerzeit»), dazwischen flapsiger Spasscontent. Gut, die lustigen Sprüche bewegen sich knapp über Kasernen-Blödelniveau («A dä Pfingste, gohts am ringste!»), dafür sind die Bilder und Videos Profiware: perfekt ausgeleuchtete Fotos, leinwandtaugliche PR-Videos mit viel Pathos, etwa von der zeremoniellen Fahnenübernahme auf der Schwägalp. So geht #milstagram!

Das zahlt sich aus: Je über 2000 Abonnenten verzeichnen Facebook- und Insta-Kanal des Schaffhauser Infanteriebataillons, das ist für Armeeverhältnisse kein schlechter Wert, viele andere Accounts dümpeln im Hunderterbereich herum.

Das Zitat: «Mit gutem Willy voran.»

Klare Sache: Die vom «61gi»denken gross. Und zitieren darum auch mal grosse Männer, zum Beispiel den verstorbenen Historiker und Publizist Cyril Northcote Parkinson: «Indem sich der Chef für eine Sache interessiert, verleiht er ihr Wichtigkeit.» Wahre Worte. Parkinson war übrigens auch Entdecker eines interessanten Naturgesetzes: Arbeit lässt sich wie Gummi dehnen, fand er heraus. Sprich: Wenn es darum geht, Zeit totzuschlagen, lässt sich auch die kleinste Aufgabe ewig verlängern, umso mehr, wenn viele Menschen auf einem Haufen sind … Was ist? Wir sagen ja nichts.

Die Tierfreunde

Tiere ziehen immer. Da kann uns auch ein kryptischer Instagram-Name wie @zvdat46 nicht abschrecken, wir klicken drauf. Der Account des Kompetenzzentrums Veterinärdienst und Armeetiere zeigt uns, was Veterinärsoldaten, Militärhufschmiede, Hundeführer und Veterinärärzte so tun: übungshalber fiktive Maul- und Klauenseuchen auf Bauernhöfen bekämpfen, Armeepferden neue Hufeisen montieren oder sie Baumstämme rumschleppen lassen, Diensthunde ausbilden. Das klingt nach frischer Luft und schwieligen Händen; als Bürolist wird man da grad neidisch.

Das Zitat: «Misten, Füttern, Weidegang.»

Wobei, vielleicht ist das Leben der Armeetier-Soldaten doch weniger glamourös, als wir uns das jetzt gerade vorstellen. «Die Soldaten sind froh, dass sie aus dem tristen Kasernenleben rausdürfen», heisst es in einem Beitrag zu einem Einsatz, bei dem die Armeeangehörigen Wege ausbessern und Material transportieren. Wir sind auch froh, dass sie ab und zu rausdürfen.

Die Ehrgeizigen

Hundevideos, Blödelmemes – für so was haben die Fallschirmaufklärer nur ein müdes Lächeln übrig. Wahrscheinlich nicht mal das, dafür sind sie zu beschäftigt. Fallschirmaufklärer, muss man wissen, gelten als die härtesten Kerle in der Schweizer Armee; wer da reinkommen will, muss topfit sein. Der Ton in den Posts von SPHAIR, der Ausbildungsplattform für Nachwuchspiloten und Fallschirmaufklärer, ist also gesetzt. Grosse Taten verlangen grosse Worte.

Das Zitat: «Besser sein, wenns zählt!»

Zum Beispiel im Rekrutierungsvideo, mit dem Fallschirmaufklärer angeworben werden. Wer hat gesagt, dass nicht auch in einem Werbefilmchen die grossen Themen verhandelt werden können: Freundschaft, Niederlage, Erfolg – Dinge halt, die einen Mann umtreiben. (Frauen? Kommen da nicht vor.)

«Meine Herren», ruft der Kommandant im Video, «heute müssen Sie alles geben!» Es folgt Auftritt Stefan, er will als Fallschirmaufklärer dienen, doch der Weg dahin ist nicht leicht, er kämpft und leidet, findet im Militär einen Freund fürs Leben (Patrick), und am Schluss gibt er uns eine existenzielle Botschaft mit: «Fallschirmaufklärer zu sein, bedeutet nicht, nie zu fallen oder zu scheitern. Es bedeutet, immer wieder aufzustehen und weiterzukämpfen.» Churchill hätte es nicht treffender sagen können.

Die Unambitionierten

Und dann gibt es unter den fast 250 Social-Media-Accounts der Schweizer Armee auch noch Auftritte wie jenen der Gr eg L DCA 1 (Groupe engins guidés Légers DCA 1). Viel liebloser als diese Truppe kann man einen Youtube-Kanal nicht führen. Abonnenten: 23, gepostete Videos: 11, letzter Beitrag: vor drei Jahren. Sind die seither in geheimer Mission unterwegs? Gibts die Truppe überhaupt noch? Oder haben sie einfach «kä Luscht»? Wir sagen: Zurück ins Social-Media-Kürsli!

Zitat: Schweigen

