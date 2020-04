Serie «Alltag im Ausnahmezustand» – Lukrative Spaziergänge

bei Vogelgezwitscher Die Tänzerin Myriam Enters nutzt die Zeit für Rundgänge durchs Quartier und die Nachbarschaftspflege. Fabian Christl (aufgezeichnet)

Myriam Enters hat sich im Garten eine Sitzecke eingerichtet, wo sie mit Nachbarn und Pflanzen plaudert. Foto: Franziska Rothenbühler

«Mein Leben ist derzeit gar nicht so anders als zu Normalzeiten. Als freie Tanzschaffende bin ich es mir gewohnt, mich immer wieder an andere Situationen anzupassen; die Tagesabläufe ändern sich ohnehin von Woche zu Woche. Und aktuell bin ich viel am Proben und am Schreiben von Anträgen – Dinge, die mich auch schon vor Corona durch die Tage begleitet haben.