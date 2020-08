Proteste in Weissrussland – Lukaschenko: «Putin hat für den Bedarfsfall Hilfe angeboten» Er werde das Militär an die westliche Landesgrenze verlegen, sagt der unter Druck stehende Präsident. Die Proteste gegen die Wahl gehen auch am Samstag weiter. UPDATE FOLGT

Putin hat Weissrussland im Bedarfsfall Hilfe zugesagt: Aleksander Lukaschenko mit dem russischen Präsidenten in Minsk. (Archivbild) Foto: Alexei Nikolsky/RIA-Novosti (Keystone)

Der weissrussische Präsident Aleksander Lukaschenko hat die Verlegung einer Einheit der Luftstreitkräfte an die westliche Landesgrenze angekündigt. Lukaschenko sagte zudem im staatlichen Fernsehen, er habe einer Zusammenarbeit mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin zugestimmt. Die weissrussische Nachrichtenagentur Belta hatte Lukaschenko kurz zuvor mit den Worten zitiert, Putin habe Weissrussland im Bedarfsfall Hilfe zugesagt. Zudem hatte der Präsident Nato-Militärübungen in Polen und Litauen kritisiert, an die Weissrussland im Westen grenzt.

Die EU hatte am Freitag Sanktionen gegen jene Personen in Weissrussland auf den Weg gebracht, die für die mutmassliche Fälschung der Präsidenten-Wahl vom Sonntag und die Niederschlagung von Protesten in den Tagen darauf verantwortlich gemacht werden. Ein EU-Diplomat hatte im Vorfeld gesagt, man müsse Druck auf Lukaschenko ausüben, ohne ihn weiter in die Arme Russlands zu treiben. Die Proteste gegen Lukaschenko in Weissrussland setzten sich auch am Samstag fort.

oli/reuters