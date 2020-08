Proteste in Weissrussland – Lukaschenko hat noch viele Freunde in Bern Schweizer Politik und Wirtschaft sahen das Regime in Minsk als Hoffnungsträger. Nun fällt es ihnen schwer, klare Worte zu Polizeigewalt und Folter zu finden. Bernhard Odehnal

Ein Toast auf die Freundschaft: Aussenminister Ignazio Cassis eröffnete im Februar gemeinsam mit seinem weissrussischen Ressortkollegen Uladsimir Makei die Schweizer Botschaft in Minsk. Foto: Tatjana Zenkovich (EPA )

Es sollte der Beginn einer wunderbaren Freundschaft sein. Noch nie waren sich die Schweiz und Weissrussland so nahe gekommen wie in den ersten Monaten des Jahres 2020. Wirtschaftlich und politisch. Ein Höhepunkt war zweifellos der erste offizielle Besuch eines Schweizer Bundesrates in der ehemaligen Sowjetrepublik.