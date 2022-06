Stabsübergabe im Käfigturm – Lukas Hupfer wird neuer Leiter des Polit-Forums Bern Der Vorstand des Trägervereins hat Lukas Hupfer einstimmig als Leiter des Polit-Forum Bern gewählt. Er tritt die Nachfolge an von Thomas Göttin, der in Pension geht.

Das Polit-Forum im Käfigturm wird unter anderem von Stadt, Kanton und Burgergemeinde getragen. Foto: Adrian Moser

Das Berner Polit-Forum erhält einen neuen Leiter: Lukas Hupfer übernimmt die Stelle am 1. Oktober, wie der Trägerverein am Montag mitteilt. Der 36-Jährige hat Geschichte und Politikwissenschaften an der Universität Bern und internationale Beziehungen an der Pariser Hochschule Sciences Po studiert. Er ersetzt Lukas Göttin, der in Pension geht.

Die letzten vier Jahre leitete Hupfer foraus – Forum Aussenpolitik, den grössten Schweizer Think Tank zur Aussenpolitik. Davor war er für das Eidgenössische Departement für auswärtige Angelegenheiten in Bern und Hebron tätig.

«Mit Lukas Hupfer dürfen wir eine profilierte Persönlichkeit und einen innovativen und erfahrenen Geschäftsführer engagieren», lässt sich Alec von Graffenried, Stadtpräsident und Präsident des Trägervereins in der Mitteilung zitieren.

Das Polit-Forum Bern im Käfigturm wird getragen von Stadt, Kanton und Burgergemeinde Bern sowie der Evangelisch-reformierten Kirche Schweiz und der Römisch-Katholischen Zentralkonferenz der Schweiz.

PD/ske

